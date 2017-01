Bosz blikt terug: ‘Het moet ook reëel zijn en dit was levensgevaarlijk, man’

Tim Krul was nog herstellende van een zware knieblessure toen hij afgelopen zomer op huurbasis van Newcastle United naar Ajax ging. De doelman had desondanks grote plannen, maar Peter Bosz trapte op de rem. De oefenmeester stelde dat Krul, 'een geweldige jongen om mee te werken', geduld moest hebben in het herstel van zijn kwetsuur.

Bosz heeft Krul leren kennen als 'een ras-optimist'. "Toen hij bij ons kwam, hadden wij het idee dat hij binnen twee weken volledig met ons mee zou trainen. Ik houd van zijn enthousiasme, maar hij wilde al bij Jong Ajax meedoen terwijl hij nog geen groepstraining had meegedaan", zo blikt de oefenmeester van Ajax in gesprek met De Telegraaf terug op de eerste maanden van de samenwerking.

"Het moet ook reëel zijn en dit was levensgevaarlijk, man.Tim is met dat lange lichaam van hem natuurlijk ook niet de meest soepele en dan met zo'n kruisbandblessure. Wat hij wilde, kon gewoon niet." Bosz had sowieso al het idee om André Onana tijdens de afwezigheid van Krul onder de lat plaats te laten nemen, maar inmiddels is de Kameroener niet meer uit het doel weg te denken en moet Krul genoegen nemen met speeltijd bij Jong Ajax. "Aan de ene kant is het luxe, al is het voor Tim natuurlijk een heel vervelende situatie."