‘Hij voetbalde voor Barcelona, Ajax en AC Milan, dus hij is een goede speler’

Bojan Krkic aast naar verluidt op een vertrek bij Stoke City. De aanvaller speelde dit seizoen pas negen competitiewedstrijden, waarin hij driemaal tot scoren kwam. De belangstelling van Las Palmas en Valencia is bekend, terwijl ook een Chinees avontuur zou lonken. Middlesbrough-trainer Aitor Karanka is echter eveneens een bewonderaar van Bojan.

De Spaanse oefenmeester werd zaterdag op een persconferentie gevraagd wat voor type spelers hij graag zou aantrekken. Karanka zei het liefst spelers te halen die op meerdere posities inzetbaar zijn en lichtte vervolgens zijn landgenoot uit. "Ik ken Bojan, omdat hij het nationale elftal van Spanje heeft gehaald. Hij heeft voor AC Milan, Barcelona, Ajax, AS Roma en Stoke City gespeeld, dus hij is een goede speler."

Karanka liet in het midden of Middlesbrough deze maand een serieuze poging gaat wagen voor de 26-jarige Bojan. "Tot nu toe hebben we één speler gehaald (Rudy Gestede, red.) en verder hangt het ervan af of er nog iemand vertrekt", citeert Sky Sports. Vrijdag liet Stoke-trainer Mark Hughes nog weten dat het aan de speler zelf is om zijn kansen te grijpen. "Ik heb in een lang gesprek met zijn adviseurs verteld dat we drie aanvallend ingestelde spelers zijn kwijtgeraakt door de Afrika Cup", doelde Hughes onder meer op Wilfried Bony, een belangrijke concurrent van Bojan.