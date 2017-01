Neymar staat 2,5 maand droog: ‘Hij gaat aan de lopende band scoren’

Het lijdt volgens Luis Enrique geen twijfel dat Neymar spoedig weer in vorm raakt. De aanvaller van Barcelona staat al ruim tweeënhalve maand droog: zijn laatste doelpunt dateert van 19 oktober, toen Manchester City met 4-0 werd geklopt in de Champions League. Zondag hervat Barcelona de competitie met een uitwedstrijd tegen Villarreal.

In totaal heeft Neymar al tien opeenvolgende wedstrijden niet gescoord. Toch is de Braziliaan 'goed bezig', stelt Luis Enrique op de persconferentie voor de competitiewedstrijd. "Als hij iets heeft aangetoond in zijn carrière, is het wel zijn volwassenheid en zijn vermogen om zulke situaties te boven te komen. Hij gaat aan de lopende band scoren, dat weet ik zeker."

"We moeten ons vasthouden aan de positieve dingen en Neymar laat meer positieve dan negatieve dingen zien", doceert de oefenmeester. "Hij is bezig aan een goed seizoen." Neymar maakte dit seizoen vier doelpunten in dertien wedstrijden in LaLiga. In vier van de laatste vijf officiële duels met Villarreal kwam de technicus tot scoren.