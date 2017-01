Giroud vertolkt in vierde duel op rij heldenrol voor Arsenal

Olivier Giroud heeft Arsenal zaterdag naar de vierde ronde van de FA Cup geloodst. De spits, die in de voorgaande drie officiële wedstrijden ook al belangrijke doelpunten maakte, tekende vlak voor tijd voor de 1-2 tegen Preston North End. Een ander hoogtepunt voor Arsenal was de rentree van Danny Welbeck na acht maanden blessureleed: de aanvaller viel in de slotfase in.

Bij een gelijkspel moesten beide clubs op herhaling. Statistisch gezien was het geen verrassing dat the Gunners aan het langste eind trokken. Arsenal overleefde de derde ronde van de FA Cup al twintig jaar op rij; geen enkele andere club kan zulke cijfers overleggen. Op papier mocht de nummer elf van de Championship ook geen problemen opleveren voor het team van Arsène Wenger. Arsenal trad weliswaar aan zonder sterspelers Mesut Özil en Alexis Sánchez, maar spelers als Olivier Giroud, Aaron Ramsey en Granit Xhaka waren wel present. Toch slaagde Preston North End er binnen zeven minuten in om de score te openen, na een prachtige actie van Aiden McGeady.

De linkshalf bleek geenszins onder de indruk van Arsenal en passeerde twee tegenstanders, onder meer via een 'roulette'. Vervolgens bediende hij Jordan Hugill, die de bal met wat geluk bij Callum Robinson kreeg. Van dichtbij kon Robinson afronden. Halverwege de eerste helft volgde een enorme kans op de 2-0, maar Hugill wist de bal op aangeven van Robinson net niet binnen te tikken. Fouten van Shkodran Mustafi stelden Paul Gallagher zes minuten voor rust in staat om de bal over David Ospina te wippen. Nacho Monreal haalde het leer voor de lijn weg en voorkwam daarmee grotere schade.

Hoewel Arsenal ook mogelijkheden kreeg, was Preston North End oppermachtig in de eerste helft en was de voorsprong verdiend. Desondanks wist Arsenal vlak na de onderbreking op gelijke hoogte te komen. Alex Iwobi hield de bal knap bij zich en vond Ramsey, die vanaf de zestienmeterlijn uithaalde in de rechterhoek. Arsenal zocht vervolgens het meest nadrukkelijk naar de voorsprong. Grote kansen bleven echter lange tijd uit. Twintig minuten voor het fluitsignaal moest Chris Maxwell, doelman van Preston North End, redding brengen op een uithaal van Mustafi. Maxwell had een minuut voor tijd echter geen antwoord toen Giroud van dichtbij de linkerhoek vond op aangeven van Lucas Pérez. In al zijn laatste acht duels als basisspeler kwam de Fransman tot scoren.