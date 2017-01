Ajax-uitblinker van slag door kritiek: ‘Daar heb ik echt van gebaald’

Amin Younes kreeg in de eerste seizoenshelft kritiek op zijn rendement, maar zaterdag was de vleugelaanvaller van Ajax juist belangrijk met zijn doeltreffendheid. Younes verzorgde drie doelpunten en een assist tegen RB Leipzig (5-1). De kritische noten lieten de Duitser niet koud.

"Daar heb ik echt van gebaald, het hield me bezig", erkent Younes in gesprek met Voetbal International. Tijdens het trainingskamp in Portugal sprak hij erover met de technische staf van Ajax. Younes zegt 'heel blij' te zijn met de trainers van Ajax. "Ik voel hun vertrouwen en hoop het de komende maanden nog vaak terug te betalen met doelpunten en assists."

"Ik heb nooit getwijfeld dat het er weer uit ging komen. Met hard werken moest het goed komen en dat heb ik altijd gedaan", vervolgt de behendige aanvaller, die merkt dat Peter Bosz een nieuwe rol voor hem in gedachten heeft. Die rol bevalt Younes vooralsnog goed. "De trainer wil dat ik meer in diepte positie kies en ook op die manier gevaarlijk ben."