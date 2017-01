Bournemouth baalt van aanstaand vertrek Aké: ‘Een flinke klap voor ons’

De kans is vrij groot dat Nathan Aké nog deze maand terugkeert bij Chelsea. Antonio Conte erkende vrijdag dat het eerder terughalen van de aan Bournemouth verhuurde verdediger een serieuze optie is. "Ik ben de situatie aan het beoordelen, ja", zo gaf de manager van Chelsea in gesprek met diverse Britse media te kennen. "Hij kan een interessante optie in deze transferperiode zijn, ja, voor ons."

De uitlatingen van Conte werden bij Bournemouth met teleurstelling ontvangen. Aké, 21 jaar, is de laatste weken tot een belangrijke kracht voor het team van Eddie Howe uitgegroeid. Laatstgenoemde ziet de Nederlander liever niet gaan. "Het zou een flinke klap voor ons zijn", zo stelt de oefenmeester van the Cherries. "Ons defensieve mogelijkheden zouden dan veel minder zijn. Hij doet het zo goed de laatste weken."

Bournemouth kan de komende twee duels niet over de geschorste Simon Francis beschikken en Marc Wilson is aan blessureleed onderhevig. "Het aantrekken van een vergelijkbare voetballer is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn niet veel spelers met dergelijke kwaliteiten." Aké ondertekende in 2015 een nieuw contract met Chelsea, voor vijf seizoenen. Het voormalig jeugdproduct van ADO Den Haag en Feyenoord speelde in mei 2015 zijn laatste duel voor de Londenaren. Hij werd daarna aan Watford en Bournemouth uitgeleend.