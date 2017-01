Experiment Cocu mislukt: ‘We gaan het nu zeker niet van ons afwerpen’

Phillip Cocu experimenteerde zaterdag met een 4-4-2-opstelling in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. PSV ging met 4-1 onderuit in het Zuid-Spaanse La Línea de la Concepción, maar Cocu wil de 4-4-2-variant niet meteen uit zijn hoofd zetten. Hij zag 'goede en minder goede dingen'.

"We gaan het nu zeker niet ineens van ons afwerpen, nu we deze wedstrijd verliezen. Ik vind dat zij effectief waren en wij wel een aantal kansen kregen en er misschien een meer moeten maken", geeft de oefenmeester aan. PSV kwam door treffers van Marko Reus, Shinji Kagawa en André Schürrle op een 3-0 achterstand tegen de Duitse topclub. Luuk de Jong deed wat terug, maar Christian Pulisic bepaalde de eindstand.

Cocu denkt dat het nut heeft om tegen grote ploegen te oefenen. "We oefenen graag tegen een sterke tegenstander. Dingen die niet goed gaan, worden dan meteen duidelijk en afgestraft", legt de trainer uit aan het Eindhovens Dagblad. "Met balverlies bij onze eigen zestien of te grote ruimtes weet een ploeg als Dortmund wel raad. We hebben vandaag op een aantal momenten niet goed verdedigd."