Ajax veegt vloer aan met Duitse titelkandidaat: ‘Geweldig, echt bizar goed’

Ajax stuurde RB Leipzig zaterdag van het kastje naar de muur: de ploeg van Peter Bosz was met 5-1 te sterk voor de nummer twee van Duitsland. Bosz komt na afloop van het oefenduel superlatieven tekort om de prestatie van zijn ploeg te omschrijven. Vooral de eerste helft, waarin Ajax op een 3-0 voorsprong kwam, kan de oefenmeester bekoren.

"Die was geweldig, echt bizar goed. Terwijl het veld niet eens goed was, soms moesten spelers noodgedwongen corrigeren", geeft Bosz aan in gesprek met Voetbal International. Amin Younes was met een hattrick en een assist de grote man aan Amsterdamse zijde. Bosz noemt het 'heel lekker' voor zijn pupil en roemt zijn sterke spel. Hij benadrukt tegelijkertijd dat al zijn spelers 'heel sterk' voor de dag kwamen.

De zege op Leipzig betekende de afsluiting van het trainingskamp in Portugal. "Het was een goed trainingskamp, waarin we veel hebben kunnen doen. Het is mooi dat we het met dit duel hebben kunnen afsluiten. Deze wedstrijd is nog maar eens de bevestiging dat we op de goede weg zijn, dat het vertrouwen op basis van de eerste seizoenshelft aanwezig is."