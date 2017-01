129-voudig Duits international op weg naar China: ‘In de afrondende fase’

Lukas Podolski is de volgende grote naam die naar China wil verkassen. De 31-jarige aanvaller van Galatasaray beschikt over een contract tot medio 2018 in Istanbul, maar een nog onbekende Chinese club aast nadrukkelijk op zijn handtekening. Volgens BILD is de transfer al nagenoeg rond.

Die lezing wordt bevestigd door Levent Nazifoglu, directeur van Galatasaray. "Podolski wordt begeerd door een Chinese club. De transfer zit in de afrondende fase, alleen de handtekeningen ontbreken nog", geeft Nazifoglu zaterdag te kennen vanuit Antalya, waar de Turkse grootmacht zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft.

"We willen hem eigenlijk niet verkopen, maar hij heeft zijn zinnen gezet op een vertrek. Of de transfer wordt binnen een week afgerond, of er gebeurt helemaal niets. Als hij weggaat, zullen we de transfermarkt op gaan voor een spits", kondigt de bestuurder aan. Podolski, tussen 2004 en 2016 goed voor 129 interlands voor Duitsland, speelt sinds anderhalf jaar bij Galatasaray. In 39 competitiewedstrijden maakte hij zestien doelpunten.