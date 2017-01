Younes eist hoofdrol op in ruime oefenwinst Ajax op Duitse sensatie

Ajax heeft in het Portugese Albufeira overtuigend afgerekend met Bundesliga-sensatie RB Leipzig. De Amsterdammers wonnen met 5-1 van de Duitsers. Met name Amin Younes speelde een uitstekende wedstrijd en tekende voor drie van treffers en bereidde er één voor.

Binnen het half uur had Younes al de eerste treffer op het scorebord gezet. Een uitstekende voorzet van Davy Klaassen werd door Younes van dichtbij binnen geschoten. RB Leipzig-doelman Péter Gulácsi zag de dribbelaar even later bij een doeltrap over het hoofd en schoof de bal bij hem in de voeten. Younes legde de bal af op Kasper Dolberg, die in een leeg doel de tweede Amsterdamse treffer binnentikte. Voor rust liep Ajax zelf nog uit naar 3-0, opnieuw door een treffer van Younes.

Al na twintig seconden in de tweede helft tekende Younes voor een hattrick, nadat een afgeslagen voorzet voor zijn voeten viel. Davie Selke maakte namens RB Leipzig, dat niet in zijn allersterkste opstelling aantrad, nog op heerlijke wijze een eretreffer, maar het slotakkoord was voor Anwar El Ghazi. De aanvaller, die deze winter mogelijk vertrekt, kopte uit een vrije trap van Hakim Ziyech de 5-1 binnen.