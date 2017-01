Griezmann maakt in Ipurua einde aan aparte reeks van 823 minuten

Atlético Madrid heeft zaterdag drie punten overgehouden aan het uitduel met Eibar. De krachtmeting in Ipurua eindigde in 0-2, dankzij treffers van Sául Ñiguez en Antoine Griezmann. Laatstgenoemde maakte daarmee een einde aan een reeks van 823 minuten op rij zonder ook maar één doelpunt in competitieverband.

Eibar domineerde duidelijk de eerste helft, maar kon het overwicht niet in doelpunten uitdrukken. Na de onderbreking kwam het team van Diego Simeone beter uit de kleedkamer en verscheen na 53 minuten de openingstreffer op het scorebord. Na voorbereidend werk van Filipe Luis op links kopte Sául de 0-1 binnen, al stond hij buitenspel.

Een hard gelag voor Eibar, dat vervolgens wederom naliet om te scoren en daarmee de tussenstand te nivelleren. Een kwartier voor tijd verzilverde Griezmann een goede bal van Kévin Gameiro: 0-2. Door de overwinning in Baskenland staat Atlético, dat de laatste vier officiële duels in winst heeft omgezet, voorlopig vierde op de ranglijst van LaLiga.