Koeman en Everton klaar in FA Cup na voltreffers van ex-VVV'er

Het bekeravontuur voor het Everton van Ronald Koeman zit er al op. In de derde ronde van de FA Cup was Leicester City zaterdag op Goodision Park te sterk voor the Toffees: 1-2. Voormalig VVV-speler Ahmed Musa tekende voor de treffers van het team van Claudio Ranieri.

Lang ging het gelijk op tussen beide ploegen. In de eerste helft waren er over en weer wat kansen te noteren. Ross Barkley had de thuisploeg al snel op voorsprong kunnen zetten, maar hij kwam net tekort om de bal binnen te tikken. Aan de andere kant moest Everton-doelman Joel Robles reddend optreden na een schot van Demarai Gray. Grootste mogelijkheid voor rust kwam echter op naam van Everton-spits Romelu Lukaku. Een kopbal van de Belgische spits ging maar net langs de paal.

Na een uur spelen was het wel raak voor Lukaku, na goed voorbereidend werk van invaller Gerard Deulofeu. Amper drie minuten later was het echter alweer gelijk. Een inzet van invaller Ahmed Musa raakte de paal, kwam terug in het spel en werd alsnog door de Nigeriaan tegen de touwen gewerkt. Enkele minuten later was het Musa die weer wist te scoren, na een combinatie met Danny Drinkwater. Een slotoffensief van Everton om nog een replay uit het vuur te slepen, kende geen resultaat. Zo kan de ploeg van Koeman zich volledig richten op de competitie, omdat het ook in de EFL Cup al klaar is.