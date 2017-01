PSV lijdt met nieuwe formatie dikke oefennederlaag in Spanje

PSV is in het Spaanse La Linea tegen een behoorlijke oefennederlaag aangelopen. Borussia Dortmund was met 4-1 te sterk voor de Eindhovenaren. Trainer Phillip Cocu experimenteerde in het duel met de Duitse topclub met een nieuwe formatie en bracht zijn sterkste elf in het veld.

Cocu stuurde zijn ploeg tegen Borussia Dortmund het veld in met een 4-4-2 formatie. Luuk de Jong en Gastón Pereiro vormde het spitsenduo, terwijl Oleksandr Zinchenko en Bart Ramselaar op de flanken speelden. Dortmund-trainer Thomas Tüchel bracht overigens ook een sterk team aan de aftrap, onder meer met Marco Reus, Ousmane Dembélé en Julian Weigl. Met name Santiago Arias had het lastig in het oefenduel en hij moest na een kwartier spelen een strafschop weggeven. De strafschop van Marco Reus werd echter gekeerd door Jeroen Zoet.

Enkele minuten later maakte Reus de misser echter goed en zorgde hij voor de openingstreffer. Nog voor rust verdubbelde Shinji Kagawa de marge door in de korte hoek raak te schieten. In de rust verving Tüchel heel zijn elftal, waardoor onder meer André Schurrle en Mario Götze in de ploeg kwamen. Eerstgenoemde zorgde al snel na rust voor de derde Duitse treffer. Luuk de Jong redde de eer nog voor PSV, maar had niet het laatste woord. Die was aan Christian Pulisic, die tussen twee man binnentikte.