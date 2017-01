Mourinho: ‘Het is prachtig dat hij nu evenveel doelpunten heeft gemaakt’

Wayne Rooney had zaterdag een productief aandeel in de bekerzege van Manchester United op Reading (4-0). De aanvaller maakte zijn 249e doelpunt in het tenue van the Mancunians en mag zich nu na 543 optredens gedeeld clubtopscorer aller tijden noemen, samen met Sir Bobby Charlton.

"Ik denk dat de beste dag gaat komen. Dit is niet de beste dag, maar hij gaat komen", zo verwees Mourinho naar de dag dat Rooney zich topscorer aller tijden van Manchester United zal kronen. "Het is alleen een kwestie van tijd. Het is geweldig. Iedereen weet wie Sir Bobby is en wat hij voor deze club heeft betekend. Het is voor Wayne prachtig dat hij evenveel doelpunten heeft gemaakt.

Het record stond liefst 44 jaar op naam van Sir Bobby Charlton. Het is voor Rooney dan ook een enorme eer dat hij nu evenveel goals heeft gemaakt. "Een trots moment", zo erkende de 31-jarige Engelsman. "Het is voor mij een enorme eer om dit te doen bij een geweldige club als Manchester United. Dit had ik nooit voor mogelijk gehouden."

"Je kijkt namelijk nooit zo ver in de toekomst. Maar ik zit nu al lang bij deze club, het is een groot deel van mijn leven en het is een eer om naast Sir Bobby te komen. Je wilt records breken voor je eigen fans en dus hoop ik in een van de twee volgende duels te scoren", zo verwees de aanvaller naar het EFL Cup-duel met Hull City en de topper in competitieverband tegen aartsrivaal Liverpool.