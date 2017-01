Reserves van Ajax laten zich in Portugal verrassen door Excelsior

Ajax is er niet in geslaagd om zich in een vriendschappelijke wedstrijd te ontdoen van Excelsior. Het team van trainer Peter Bosz verloor zaterdagmiddag op het trainingskamp in Alcantarilha met 1-3 van de Kralingers. Een ander elftal van Ajax komt later op de dag nog in actie tegen RB Leipzig.

Tim Krul en Heiko Westermann moesten tot hun teleurstelling genoegen nemen met op de plek op de bank en zullen van het veldspel van Ajax niet gelukkiger zijn geworden. De Amsterdammers hadden in de beginfase wel het meeste balbezit, maar kwamen niet tot kansen en werden in de eerste helft eigenlijk alleen via Matteo Cassierra gevaarlijk. De aanvaller uit Colombia schoot van dichtbij net naast. Door een kopdoelpunt van Nigel Hasselbaink werd er thee gedronken bij een 0-1 stand voor Excelsior.

Ajax knokte zich na de pauze terug, want Mitchell Dijks scoorde na een vrije trap van Abdelhak Nouri. Bosz hoopte dat zijn spelers daarna door konden drukken, maar dat lukte niet. Een prachtig afstandsschot van Anouar Hadouir leverde de 1-2 op en Jurgen Mattehij bepaalde de eindstand na een klutssituatie op 1-3. Een extra smet op de nederlaag vormde het uitvallen van Jairo Riedewald; de verdediger raakte geblesseerd aan de knie.