Man United scoort vier keer en kegelt Stam uit FA Cup

Manchester United heeft zich zonder problemen weten te plaatsen voor de zestiende finales van de FA Cup. The Mancunians stonden binnen het kwartier al met 2-0 voor tegen Reading en stapten uiteindelijk met een 4-0 overwinning van het veld. Man United kan zich nu richten op de eerste ontmoeting in de halve finale van de EFL Cup met Hull City; dat duel staat voor dinsdag gepland.

Manager Jaap Stam werd door het publiek op Old Trafford luid toegezongen, maar had zich waarschijnlijk meer voorgesteld van zijn terugkeer op Old Trafford, want binnen vijftien minuten werd duidelijk dat er geen stunt in zou zitten voor Reading. Wayne Rooney tikte van dichtbij de openingstreffer binnen na voorbereidend werk van Juan Mata en Anthony Martial was later verantwoordelijk voor de 2-0. De Fransman ging de combinatie aan met Rooney en schoof het leer beheerst in de verre hoek; Martial is daardoor in zijn laatste zeven FA Cup-wedstrijden bij zeven doelpunten direct betrokken geweest.

Man United haalde na het eerste kwartier de voet van het gaspedaal en enkel Marcus Rashford kreeg nog een goede mogelijkheid om te scoren, maar het bleef bij rust bij 2-0. Een tegenvaller voor de formatie van José Mourinho was het uitvallen van Marcos Rojo; de verdediger uit Argentinië moest zich vanwege een blessure laten vervangen door Phil Jones. In het eerste kwartier na de verplichte onderbreking gebeurde er niet veel, al had Marouane Fellaini nog wel zijn doelpunt mee kunnen pikken. De middenvelder schoot op Ali Al-Habsi en ook Rooney, die nu met 249 doelpunten gedeeld topscorer aller tijden is van Man United, stuitte daarna op de doelman.

Reading kwam er ook in het vervolg amper aan te pas en deed enkel via Garath McCleary een serieuze poging om te scoren; Sergio Romero voorkwam de aansluitingstreffer. In het laatste kwartier zouden er nog twee doelpunten vallen op Old Trafford: Rashford profiteerde van een misser van een verdediger en rondde af na een knappe voorzet van Michael Carrick. Daar bleef het niet bij, want tien minuten voor tijd kon Rashford van dichtbij eenvoudig binnentikken nadat Al-Habsi de bal wilde wegschieten, maar het leer verkeerd raakte. Het talent maakte zodoende zijn eerste dubbelslag in de Premier League sinds februari.