Real kent na ijzersterke eerste helft genade voor Granada

Real Madrid heeft zich met zeer weinig moeite ontdaan van Granada. De Koninklijken wonnen in eigen huis met 5-0 van de degradatiekandidaat en hebben de koppositie nu nog steviger in handen. Bovendien betekent het dat Real nu al 28 competitiewedstrijden op rij ongeslagen is.

Trainer Zinédine Zidane had ten opzichte van het bekerduel tegen Sevilla eerder deze week drie wijzigingen aangebracht: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Isco keerden terug in de basiself. Een combinatie tussen de twee laatstgenoemden leverde al binnen het kwartier de eerste treffer op. Een steekbal van Benzema zette Isco vrij voor Granada-doelman Guillermo Ochoa, waar hij niet faalde. Enkele minuten later was de Franse spits zelf de doelpuntenmaker, nadat een schot van Luka Modric via de keeper voor zijn voeten kwam.

Via een kopbal van Cristiano Ronaldo, die zijn elfde competitiedoelpunt van het seizoen maakte, en het tweede doelpunt van Isco liep Real Madrid nog voor rust uit naar 4-0. Voor Granada was het vanaf het eerste fluitsignaal al een kansloze missie in het Santiago Bernabéu. De nummer voorlaatst in LaLiga mocht van geluk spreken dat de Koninklijken wat gemakzuchtiger werden en dat de doelpuntenproductie daardoor stokte.

In de tweede helft bracht alleen Casemiro zichzelf nog op het scorebord, door een vrije trap van de ingevallen James Rodríguez bij de tweede paal binnen te tikken. Door de overwinning verstevigt Real Madrid de koppositie in LaLiga, met een voorsprong van zes punten op naaste belager Barcelona. Bovendien heeft het dit seizoen in alle competities nog geen enkele wedstrijd verloren.