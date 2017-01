‘China, Amerika, Australië of Nederland, je moet niks uitsluiten’

Het lijkt al lange tijd waarschijnlijk dat Arjen Robben zijn aflopende contract bij Bayern München gaat verlengen. De Nederlandse buitenspeler heeft daar echter geen haast mee en wat er verder in de toekomst gebeurt, houdt Robben in het midden.

“Ik ben hier in ieder geval nog een half jaar en daarna misschien nog één of twee jaar. Verder weet ik het nog niet”, zegt Robben tegen BILD. “Ik vind het nog steeds leuk om op het veld te staan. Als dat minder is, moet je na gaan denken. Ik speel nog steeds op het hoogste niveau, dat wil ik voorlopig blijven doen.”

Waar Robben na Bayern naartoe trekt, houdt hij nog open. “China, Amerika, Australië of Nederland, je moet niks uitsluiten”, blikt de 89-voudig international voorzichtig vooruit. Robben voelt voorlopig geen druk om zijn contract in München te verlengen: “Ik heb geen deadline. Voorlopig concentreer ik me alleen op het voetbal. Het is niet zo dat ik nu zonder contract speel.”