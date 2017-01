Talent staat voor rentree bij Liverpool: ‘Zonder hem vertrekt de trein niet’

Joe Gomez staat voor zijn rentree in de hoofdmacht van Liverpool. De negentienjarige centrale verdediger raakte vijftien maanden geleden in een duel met de beloften van Engeland ernstig geblesseerd aan zijn knie en speelde sindsdien niet meer voor het eerste team van the Reds. Gomez is nu door manager Jurgen Klöpp opgenomen in de wedstrijdselectie voor het FA Cup-treffen van zondag met Plymouth.

De stopper maakte nog geen minuten onder Klopp, die sinds oktober 2015 de scepter zwaait op Anfield. ''Het is het waard om in de selectie een plekje over te houden voor Joe'', zegt Klopp tegen Sky Sports over Gomez. ''We hebben er nooit aan gedacht om de trein te laten vertrekken zonder hem. Er is een goede reden waarom Joe aangetrokken is.''

Gomez kwam in 2015 voor vijf miljoen euro over van Charlton Athletic, maar speelde vanwege blessureleed nog maar zeven wedstrijden voor Liverpool. Desondanks ziet Klopp het zitten in zijn pupil. ''Iedereen is overtuigd van zijn kwaliteiten, maar hij is nog steeds een jonge jongen. We zullen proberen ruimte te creëren voor hem, zodat hij zich kan ontwikkelen en kan presteren wanneer de mogelijkheid zich aanbiedt.''