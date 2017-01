AZ’er vecht zich in de basis: ‘Ik zal nooit de beste gaan worden’

Mats Seuntjens brak bij NAC Breda door in het betaald voetbal en verdiende afgelopen zomer een transfer naar AZ. In Alkmaar had de middenvelder het aanvankelijk lastig, maar inmiddels heeft hij zijn draai weten te vinden. Seuntjens was basisspeler in drie van de laatste vier competitiewedstrijden van het team van John van den Brom voor de winterstop.

''Ik vind dat ik belangrijk ben geweest in de wedstrijden die ik speelde'', vertelt de 24-jarige Bredanaar aan RTV Noord-Holland. ''Al was het wel pittig, er is hier veel concurrentie. Ik ben altijd keihard door blijven trainen en dat heeft erin geresulteerd dat ik nu basisspeler ben.''

Seuntjens erkent het niveauverschil met de Jupiler League. "Ik deed veel in één tempo en hier zijn tempowisselingen heel belangrijk'', vervolgt de rechtspoot, die een nuchtere indruk maakt. ''Ik blijf er rustig onder, er zijn nog genoeg betere spelers dan ik. Ik ben nog lang niet de beste. Dat zal ik ook niet gaan worden, maar je moet altijd streven naar een hoger doel.''