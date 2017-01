Ex-Groninger: ‘Ze behandelen me hier zoals de grote sterren in de competitie’

Voetbalminnend Nederland maakte tweeënhalfjaar geleden kennis met Albert Rusnák, die na een sterk half seizoen bij SC Cambuur een transfer verdiende naar FC Groningen. De middenvelder speelde uiteindelijk 61 competitiewedstrijden voor de Groningers en koos deze week voor een lucratieve overstap naar de Verenigde Staten.

Rusnák tekende voor drieënhalf jaar bij Real Salt Lake, dat uitkomt in de Major League Soccer en de Slowaak een contract aanbood als Designated Player, hetgeen betekent dat hij tot de drie best verdienende spelers van de club zal gaan behoren. De 22-jarige technicus zette onlangs voet op Amerikaanse bodem.

"Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar dit overtreft alles", vertelt Rusnak in gesprek met De Telegraaf. "Op het vliegveld werd ik onthaald door fans met sjaals en toen we naar de stad reden zag ik mezelf in Groningen-shirt op een groot billboard langs de snelweg. ‘Welcome Albert’, stond er. Ze behandelen me hier zoals de grote sterren in de competitie. Ik heb best moeten nadenken over deze stap, maar als je dit alles ziet, wil je niet meer terug.”