‘Dan ga ik liever met de zeventienjarige Justin Kluivert aan de slag’

Ajax bereidt zich momenteel in Portugal voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. De Amsterdammers kijken in de vaderlandse competitie tegen een achterstand van vijf punten aan op Feyenoord en zullen na de winterstop alle zeilen moeten bijzetten om de koploper te achterhalen. Trainer Peter Bosz erkent op zoek te zijn naar versterkingen voor zijn ploeg.

“We willen er graag een vleugelspits bij. Financieel is dat mogelijk'', laat de oefenmeester optekenen door Het Parool. ''We willen kwaliteit en niet een speler over wie we na zes maanden zeggen: jammer, hij brengt toch niet wat we hadden gehoopt. Dan ga ik liever met de zeventienjarige Justin Kluivert aan de slag.”

Amin Younes was in de eerste seizoenshelft de vaste linksbuiten van Ajax, maar de 23-jarige Duitser kon nog niet voldoen aan de verwachtingen. “Hij is een van de spelers met wie ik deze week al een gesprek heb gehad. Amin heeft een moeilijk half jaar achter de rug: nog niet gescoord in de competitie, drie assists achter zijn naam, dat rendement is te laag. Amin vertelde dat hij daar zelf heel erg mee heeft gezeten”, zo besluit Bosz.