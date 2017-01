PSV'er spiegelt zich aan Messi en Ronaldo: 'Elke speler heeft dat wel eens'

Jetro Willems brak ruim vijf jaar geleden door bij PSV en werd na zijn debuutseizoen in Eindhoven op achttienjarige leeftijd zelfs door toenmalig bondscoach Bert van Marwijk meegenomen naar het EK. De laatste jaren lijkt de ontwikkeling van de linkervleugelverdediger echter te stagneren. Willems is lang niet altijd meer verzekerd van een basisplaats bij PSV en de kritiek op zijn functioneren neemt toe.

De 22-jarige back blijft echter geloven in zichzelf. "Ik speel hier nu vijf jaar en vier jaar daarvan heb ik alles gegeven en alles behaald en was ik één van de besten'', zo stelt Willems in gesprek met Omroep Brabant. ''Nu heb ik een periode dat het minder gaat. Elke voetballer heeft dat wel eens. Of je nu Ronaldo of Messi bent. Die hebben dat ook gehad. Maar ik zal mezelf herpakken en dat gaat lukken.''

"Ik besef ook wel dat ik één van de belangrijke speler bij PSV ben, die andere spelers kan meenemen'', vervolgt de flamboyante Oranje-interantional. ''Net als de trainer heb ik er nog vertrouwen in en ik denk dat het hele team er vertrouwen in heeft dat we nog voor de titel kunnen gaan." Willems is bezig aan zijn zesde seizoen bij PSV, dat hem in 2011 overnam van Sparta Rotterdam.