Conte over geplaagde Belg: ‘Elke beslissing die ik neem moet een goede zijn’

Chelsea betaalde afgelopen zomer grof geld om Michy Batshuayi los te weken bij Olympique Marseille, maar de spits komt nauwelijks voor in de plannen van manager Antonio Conte. De 23-jarige Belg startte nog geen enkele wedstrijd in de Premier League dit seizoen, mede door de goede vorm van concurrent Diego Costa.

Conte gelooft echter niet dat Batshuayi mentaal ten onder gaat aan het gebrek aan speeltijd bij the Blues. “Nee, ik maak me daar geen zorgen over, omdat elke beslissing die ik neem altijd een goede moet zijn voor hem, voor mij en voor de club”, vertelde Conte vrijdag aan de Engelse media.

Een tussentijds vertrek van Batshuayi bij Chelsea deze maand is voor Conte uitgesloten. ''Ik zou graag alle spelers behouden, omdat ik denk dat we op dit moment over een juiste teamgeest beschikken. Het is belangrijk om op deze voet verder te gaan en onszelf te blijven verbeteren'', aldus Conte.

De Italiaanse oefenmeester bereidt zich momenteel met zijn elftal voor op het FA Cup-treffen van zondag met Peterborough United. Het is onwaarschijnlijk dat Conte in dat duel gebruik zal maken van Charly Musonda en Kenedy, die vorige maand terugkeerden van hun verhuurperiodes bij respectievelijk Real Betis en Watford. De FIFA-regels stellen immers dat spelers gedurende een seizoen mogen uitkomen voor slechts twee clubs, waardoor een optreden voor Chelsea dit weekeinde een nieuw verhuur deze maand zou uitsluiten voor het duo.