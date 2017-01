‘Mourinho weigert Nederlander vanwege overvol speelschema te verhuren’

Timothy Fosu-Mensah brak vorig seizoen onder Louis van Gaal door in de hoofdmacht van Manchester United en speelde uiteindelijk tien wedstrijden in zijn debuutjaar voor the Mancunians. Dit seizoen komt de negentienjarige verdediger nauwelijks voor in de plannen van manager José Mourinho, waardoor een vertrek deze maand mogelijk lonkt.

Manchester Evening News meldt zaterdag dat verschillende clubs uit de Premier League en het Championship geïnteresseerd zijn om de Nederlander op huurbasis aan te trekken. De kans lijkt echter klein dat Mourinho mee zal werken aan een tussentijds vertrek van Fosu-Mensah. United is nog actief in vier competities en de Portugese manager wenst over een zo breed mogelijke selectie te beschikken.

Fosu-Mensah kwam deze jaargang pas tot twee optredens voor de huidige nummer zes van de Premier League, maar Mourinho wil de beloftevolle mandekker vanwege zijn veelzijdigheid behouden. Met het aanstaande vertrek van Morgan Schneiderlin naar Everton en de deelname van Erik Bailly met Ivoorkust aan de Africa Cup, is hij een optie in zowel de middenlinie als de achterhoede.