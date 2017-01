Toptalent wees Arsenal af: ‘Deze club is het beste voor ontwikkeling’

Victor Osimhen had de clubs voor het uitkiezen nadat hij Nigeria Onder-17 eind 2015 de wereldtitel bezorgde. Onder meer Arsenal en Internazionale hengelden volgens de geruchten naar de diensten van de nu achttienjarige spits, maar hij opteerde uiteindelijk voor een transfer naar VfL Wolfsburg, dat drieënhalf miljoen euro betaalde aan Ultimate Strikers Academy. Met de Oost-Duitse vereniging bereidt Osimhen zich momenteel voor op de tweede seizoenshelft in de Bundesliga.

“Er waren veel clubs geïnteresseerd, maar mijn keuze viel uiteindelijk op Wolfsburg, omdat ik denk dat dat voor mijn ontwikkeling het beste is”, zo vertelt de beloftevolle spits in gesprek met BILD. “Was ik bijvoorbeeld naar Arsenal gegaan, dan had ik wellicht niet zo snel de weg naar het eerste elftal gevonden.''

Osimhen is op dit moment herstellende van een meniscusblessure, maar zijn rentree nadert. Wolfsburg-trainer Valérien Ismaël is in zijn nopjes met het talent, die nog altijd wacht op zijn officiële debuut in de hoofdmacht. “We hebben zijn kwaliteiten gezien. Hij bevindt zich nog aan het begin van zijn carrière, maar hij is sterk in de afronding en is bovendien dominant aanwezig.”