Van Bronckhorst prijst ‘complete spits’: ‘Potentiële speler voor Feyenoord 1'

Dylan Vente maakt deel uit van de selectie van Feyenoord die zich momenteel in het Spaanse Marbella voorbereidt op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. De pas zeventienjarige aanvaller krijgt deze week van trainer Giovanni van Bronckhorst de kans om zich te bewijzen.

“Ik wilde hem deze week zien, omdat ik in hem in potentie een speler zie, die voor Feyenoord 1 waarde kan hebben”, zo zegt de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf over de belofte. “Vente is een complete speler, heeft onder Roy Makaay veel trainingen gehad en is een heel complete spits voor zijn leeftijd.”

Vente belandde op negenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord en tekende veertien maanden geleden zijn eerste profcontract met de club. “Hij zal nu sterker moeten worden en alles gaat veel sneller”, vervolgt Van Bronckhorst. “Voor hem is het goed deze week hier te zijn en op Nicolai Jørgensen, Michiel Kramer en Dirk Kuyt te letten. Hoe zij zich bewegen en in het veld staan. Het is voor hem een heel leerzame week.”