De Jong: ‘We zijn aan het experimenteren, tegenstanders vaker verrassen’

Luuk de Jong heeft niet de beste seizoenshelft uit zijn loopbaan achter de rug. De 26-jarige aanvoerder van PSV leek het scoren te zijn verleerd en is met zijn ploeg uitgeschakeld in de Champions League en KNVB Beker. Daarnaast is de achterstand op koploper Feyenoord opgelopen tot acht punten. De ervaren spits zit echter niet bij de pakken neer en rekent op een beter tweede deel van de competitie.

“De resultaten zijn niet zoals ze horen te zijn”, zegt De Jong in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Daarvoor neem ik de verantwoordelijkheid en het was ook van mijn kant niet goed genoeg. Ik zie het meer als een verhaal van eerst net wel en nu net niet. Ballen die vorig jaar precies in de zijkant van de goal vielen, gaan er nu ineens net niet in."

Volgens De Jong gelooft iedereen bij PSV nog volop in het kampioenschap. "Ik heb zin om weer te beginnen. We zijn met een aantal dingen aan het experimenteren, maar ik ga er uiteraard nog niet alles over vertellen. Waar het op neerkomt, is dat we tegenstanders vaker moeten verrassen. We hebben met Marco van Ginkel nu weer een extra speler vanaf het middenveld, die dreiging kan brengen.”