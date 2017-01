Immers sloeg Nederlandse aanbieding resoluut af

Patrice Evra heeft informerende gesprekken over een terugkeer naar Engeland achter de rug. De bijna transfervrije linksback van Juventus sprak met West Ham United en ex-werkgever Manchester United. (Corriere dello Sport)

Martín Cáceres gaat aan de slag in de Süper Lig. De rechterverdediger zit sinds zijn vertrek bij Juventus zonder werkgever en wordt zaterdag medisch gekeurd bij Trabzonspor. (Sabah)