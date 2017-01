Kersverse Tukker: ‘Nee, ik vind niet dat ik mislukt ben bij Liverpool’

FC Twente heeft zich deze transferperiode versterkt met de transfervrije Oussama Assaidi. De 28-jarige buitenspeler sloot deze week aan bij de selectie van trainer René Hake. Assaidi hoopt zijn loopbaan in Enschede nieuw leven in te blazen, na periodes bij clubs als Liverpool en Stoke City. Eerst moet hij weer wedstrijdfit worden.

“Ik heb afgelopen tijd voor mezelf getraind, maar het heeft tijd nodig om je lichaam weer te laten wennen aan de wedstrijden. Ik voel dat ik conditioneel sterk ben, maar je benen moeten wennen aan de intensiteit, dat merk ik op de trainingen al een beetje. De actie zit er nog wel in”, zegt Assaidi op de clubsite. “Anders heb ik alleen mezelf ermee. Als ik volledig wedstrijdfit ben kan ik mij laten zien, dat heb je nodig.”

Na zijn periode in Engeland ging Assaidi voetballen in Dubai, een periode die hem is tegengevallen. “FC Twente wilde mij graag hebben en dat geeft een prettig gevoel”, aldus de buitenspeler. “Het is mooi dat ik niet vergeten ben in Nederland, de waardering is er en die voel ik ook. Ik heb vaak tegen FC Twente gespeeld en heb het altijd een mooie club gevonden met supporters die een hoop lawaai maken. Ik ben een publieksspeler en denk dat de supporters en ik elkaar wel gaan vinden.”

In 2012 koos Assaidi na een goed jaar bij sc Heerenveen voor Liverpool. Hoewel hij daar niet wist uit te groeien tot vaste waarde, kijkt hij met een goed gevoel terug op die periode. “Nee, ik vind niet dat ik mislukt ben bij Liverpool”, zegt hij in het Algemeen Dagblad. “Elke voetballer in de bloei van zijn leven zou naar Liverpool gaan als hij die kans krijgt. Iedereen weet hoe mooi die club is, je krijgt kippenvel als je daar het veld op komt. Ik heb met grote spelers als Steven Gerrard en Luis Suarez mogen spelen en heel veel geleerd, ik ben blij dat ik die stap toen heb gemaakt.”