Immers vindt dag na contractontbinding nieuwe werkgever in België

Lex Immers is officieel speler van Club Brugge. De aanvallende middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor anderhalf jaar met een optie op een extra seizoen. De dertigjarige Immers was transfervrij.

De Hagenaar liet zijn contract bij Cardiff City vrijdag ontbinden en heeft nu dus weer werk gevonden. Hij sluit later op de zaterdag aan bij het trainingskamp van Club in Sotogrande en is na Ruud Vormer, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil de vierde Nederlander in het team van trainer Michel Preud’homme.

Immers begon zijn carrière bij ADO Den Haag en speelde later 125 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin kwam hij tot 35 doelpunten en zestien assists. In dienst van Cardiff schopte hij het tot vijf treffers en één assist in 28 optredens.