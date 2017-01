‘Dutch Destroyer’ terug op Old Trafford: ‘Alsof ik twee keer zo groot werd’

Het FA Cup-duel tussen Manchester United en Reading wordt al dagen besproken in de Engelse media. Niet zo zeer vanwege de ontmoeting tussen de ploegen uit de Premier League en de Championship, maar vanwege de terugkeer van Jaap Stam op Old Trafford. In aanloop naar het duel met the Red Devils denkt de manager van Reading in De Telegraaf terug aan de mooiste jaren uit zijn carrière.

Stam verliet PSV in 1998 voor Manchester United, toen al een van de grootste clubs ter wereld. Druk kende hij niet in het Theatre of Dreams. “Bij de grote wedstrijden had ik in de tunnel altijd een kippenvelmoment”, zegt Stam als hij zijn gedachten de vrije loop laat. “Dan zag ik vanuit de hoek dat publiek al te keer gaan. Die tunnel op Old Trafford loopt een beetje af naar beneden en bij het veld moet je juist weer omhoog. De tunnel zit ook nog eens in de hoek van het stadion en dus heb je de langste wandeling van alle velden naar de middencirkel. Elke keer gaf me dat een gigantisch gevoel.”

Zijn beste wedstrijden speelde de oud-verdediger voor de fans van Manchester United. “Ik voelde me daar sterk”, aldus Stam. “Het leek wel of ik twee keer zo groot werd als in werkelijkheid. Alles ging makkelijker, het zelfvertrouwen groeide en het was lekker om te horen dat de mensen in het stadion het waardeerden als ik goed speelde. Dat had iedere speler in ons team, al was het natuurlijk ook wel een goede periode die wij kenden.”