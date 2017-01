Wenger ziet huurling opbloeien: ‘Ik zou hem nu goed kunnen gebruiken’

Jack Wilshere verliet Arsenal afgelopen zomer op huurbasis voor Bournemouth teneinde zijn carrière nieuw leven in te blazen en de middenvelder slaagt daar tot nog toe glansrijk in. De Engelsman werd de voorbije seizoenen veelvuldig geplaagd door blessureleed, maar heeft zijn vorm aan de zuidkust hervonden. Wilshere is de absolute blikvanger in de equipe van Eddie Howe, die momenteel op een knappe negende plaats bivakkeert in de Premier League.

De 25-jarige technicus scoorde weliswaar nog niet, maar tilt the Cherries met zijn sterke spel ogenschijnlijk naar een hoger niveau. Wilshere blonk recentelijk uit in de duels met Chelsea en Swansea City en kwam deze jaargang al zeventien keer in actie; vaker dan in de voorgaande twee jaar bij Arsenal tezamen. In Noord-Londen werkte hij samen met Arsène Wenger, die met een actuele blessuregolf te kampen heeft binnen zijn selectie en erkent dat hij nu graag de beschikking had gehad over Wilshere.

"Ja, ik zou Wilshere nu goed kunnen gebruiken", geeft de Franse manager toe in gesprek met the Guardian. Wenger kan door uiteenlopende redenen op dit moment niet beschikken over een scala aan middenvelders: Santi Cazorla, Mesut Özil en Francis Coquelin zijn geblesseerd of ziek, terwijl Mohamed Elneny deze maand met zijn vaderland Egypte deelneemt aan de Africa Cup. Een clausule waarmee Wilshere tussentijds teruggehaald zou kunnen worden door the Gunners bevat de huurovereenkomst met Bournemouth niet.

“Enigszins oneerlijk is het feit dat je weet dat je een speler op een bepaald punt in het seizoen nodig zou kunnen hebben", vervolgt de keuzeheer. "Maar zelfs aan het begin van het seizoen moet je een juiste balans hebben tussen enerzijds concurrentie en het aantal spelers, en anderzijds de speelkansen voor een speler. Tot op de dag van vandaag denk ik dat het een goede keuze van hem was om te gaan.” Wilshere’s contract loopt nog door tot medio 2018, maar Arsenal zou dat graag willen verlengen.