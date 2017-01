‘Als het zijn wens is om te vertrekken, dan zal PSV meewerken’

Andrés Guardado heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2018, maar lijkt die verbintenis niet uit te dienen. De middenvelder geniet interesse en Atlanta United FC zou hem zelfs een jaarsalaris van 2,8 miljoen euro willen bieden. Technisch manager Marcel Brands sluit desondanks niet uit dat Guardado tot medio 2018 in Eindhoven blijft.

“Het liefst houden we hem nog één jaar, tot aan het WK”, aldus Brands in een interview met het Algemeen Dagblad. “Maar we hebben natuurlijk ook Jorrit Hendrix in wie we veel toekomst zien. Als het de wens is van Guardado om komende zomer te gaan, zullen we meewerken. Het is gewoon uniek dat een speler met zijn staat van dienst in de Eredivisie heeft willen spelen.”

De dertigjarige Guardado liet in juli al weten dat hij eventueel openstaat voor een avontuur in de Major League Soccer: “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat de MLS geen optie kan zijn. Je denkt toch na over je toekomst, want voor mij beginnen de jaren als voetballer te tellen, omdat ik in september alweer dertig jaar word.”