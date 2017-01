Verhuurde aanvaller: ‘Het zal wel moeten, dat ik terug wil naar Ajax’

Na een half jaar bij FC Twente is Zakaria El Azzouzi dit seizoen door Ajax uitgeleend aan Sparta Rotterdam. Het contract van de aanvaller in Amsterdam loopt nog door tot de zomer van 2020. Ondanks het langlopende contract is een toekomst in de ArenA hoogst onzeker door de hevige concurrentie in de voorhoede. El Azzouzi is er dan ook niet zeker van dat hij komend seizoen terugkeert in de selectie van Peter Bosz.

El Azzouzi, dit seizoen goed voor vier doelpunten in de Eredivisie, werd opgeleid door Ajax en hoopt daar uiteindelijk te slagen. “Het zal wel moeten, dat ik terug wil naar Ajax. Ik heb nog een contract voor 3,5 jaar”, zegt de twintigjarige aanvaller in gesprek met De Telegraaf. “Ik ben bij Sparta om mezelf verder te ontwikkelen. Ik heb nog een half seizoen en daarna zullen we zien waar ik sta.”

De aanvaller, die bij voorkeur in de punt van de aanval speelt, weet niet of hij na dit seizoen al terugkeert bij Ajax. “Dat is moeilijk te zeggen”, aldus El Azzouzi. “In het voetbal kan het heel snel gaan, maar ook heel snel fout gaan. Natuurlijk hoop ik dat het heel goed gaat en dan kunnen we na een half seizoen zien waar ik echt aan toe ben.”