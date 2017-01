‘Ajax verkoopt talent en vangt zeker 2,5 miljoen euro’

Francesco Antonucci gaat zijn debuut in het eerste elftal van Ajax nooit maken. De Amsterdammers hebben namelijk besloten om in te gaan op een bod van tweeënhalf tot drie miljoen euro van AS Monaco, zo weet Het Laatste Nieuws te melden.

De transfer van de zeventienjarige aanvallende middenvelder lijkt ieder moment door de clubs bevestigd te kunnen worden. De international van België Onder-17 maakte in de zomer van 2015 voor een half miljoen de overstap van Anderlecht naar Ajax, maar brak nog niet door in Amsterdam.

Antonucci, die anderhalf jaar geleden in de belangstelling zou hebben gestaan van clubs als Barcelona, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Juventus en AC Milan, heeft bij Ajax op het moment nog een contract tot de zomer van 2018.