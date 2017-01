‘Ik kon naar China, maar ben uitdaging aangegaan met Feyenoord’

Dirk Kuyt bevestigt dat hij de kans heeft laten liggen om naar de Chinese competitie te vertrekken. De 36-jarige aanvaller van Feyenoord zegt in een interview met de NOS dat hij niet meer geïnteresseerd is in lucratieve aanbiedingen.

“China is aantrekkelijk voor veel mensen en ook logisch gezien de financiële mogelijkheden daar. Ik heb zelf vorig jaar nog de kans gekregen om er te spelen, maar ik ben een uitdaging aangegaan met Feyenoord”, aldus de 105-voudig international van het Nederlands elftal, die geen spijt heeft van zijn beslissing om naar Rotterdam terug te keren.

Kuyt zegt dat hij niet meer bezig is met ‘het eventuele contract dat voor mij klaar zou liggen’ omdat hij vooral bezig is met het lopende seizoen. Hij is erop gebrand om met Feyenoord een prijs te pakken: “Ik ben misschien iets te vaak tweede geworden (…) We staan er goed voor. Dat wil ik samen met dit team goed af gaan maken.”