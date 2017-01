Feyenoord zet hakken in het zand: ‘Ik laat niemand meer gaan’

Pär Hansson maakt het seizoen af bij Feyenoord. De doelman liet twee weken geleden nog weten vaker aan spelen toe te willen komen, maar Giovanni van Bronckhorst is niet van plan om de dertigjarige doelman een vertrek te gunnen.

“Ik laat niemand meer gaan, we maken het seizoen af met vier keepers”, doelt de trainer in het Algemeen Dagblad op Hansson, Brad Jones, Kenneth Vermeer en Justin Bijlow. Hansson, enkelvoudig international van Zweden, speelde tot dusverre twee wedstrijden voor Feyenoord en heeft in De Kuip nog een contract tot de zomer van 2017.

Van Bronckhorst zit dus niet op uitgaande transfers te wachten en hij acht het eveneens onwaarschijnlijk dat er nog spelers bij gaan komen. “Er is voor mij geen reden om er op dit moment spelers bij te halen. Je merkt gewoon dat het goed loopt”, voegt hij er in De Telegraaf aan toe.