‘PSG heeft contact opgenomen, maar dit project ligt mij meer’

Kylian Mbappé wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain en de achttienjarige aanvaller durft niet uit te sluiten dat hij op een dag voor de regerend kampioen speelt. “Ik ben erg gehecht aan Monaco, maar in het voetbal kunnen dingen snel veranderen”, zegt Mbappé in Le Parisien.

“Monaco is de club waar ik ben opgegroeid en waarbij ik de kans heb gekregen om professioneel voetbal te spelen. Ik hoop het vertrouwen van de club terug te betalen, wil beslissend zijn en prijzen winnen”, aldus Mbappé, die bekend is met de geruchtenstroom. “Welke speler droomt er nou niet van om voor PSG te spelen? Maar vandaag de dag zit ik bij een team waarbij het goed draait en ik heb dan ook niet de intentie om weg te gaan.”

“PSG heeft contact met mij opgenomen, maar het project bij Monaco past beter bij mij. Ik krijg hier de ruimte om mij te ontwikkelen, niet alleen op sportief, maar ook op menselijk vlakken”, besluit Mbappé, die eerder ook al gelinkt werd aan onder meer Manchester City en Real Madrid. De international van Jong Frankrijk, die tot dusverre dd keer scoorde voor Monaco, gaf in december nog toe dat hij Real in de zomer heeft afgewezen.