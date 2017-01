PSV laat aanvaller mogelijk gaan: ‘Het is een onderhandelingsproces’

Luiz Humberto Da Silva Silva, kortweg Beto da Silva, keert mogelijk terug naar zijn vaderland. Sporting Cristal wil de twintigjarige linksbuiten van PSV graag op huurbasis overnemen, zo bevestigen directeur Michael Debakey en voorzitter Fedérico Cúneo in een interview op een programma van Radio Ovación.

“Wat betreft Beto is het een proces van onderhandelingen. We zullen zien wat er de komende dagen gebeurt. Als het met Beto niet lukt, dan gaan we voor een andere nummer negen uit het buitenland”, aldus Debakey. “We zijn nog op zoek naar een spits en Beto da Silva is een van de opties”, voegt Cúneo eraan toe.

De drievoudig international van Peru maakte afgelopen winter de overstap van Cristal naar PSV, maar wist zijn debuut in het eerste elftal van de Eindhovenaren nog niet te maken. Hij tekende bij PSV een contract voor tweeënhalf jaar met een optie op twee extra seizoenen.