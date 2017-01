Man City scoort vijf keer in Londen en bekert verder

Manchester City heeft zich geplaatst voor de zestiende finales van de FA Cup. Het team van Josep Guardiola had vrijdagavond geen kind aan West Ham United, stond bij rust met 0-3 voor en stapte uiteindelijk met een 0-5 zege van het veld in Londen. The Citizens nemen nu voor de zevende keer in de laatste acht seizoenen deel aan de vierde ronde van het bekertoernooi; in 2012 bleek Manchester United te sterk.

De bezoekers waren heer en meester, maar braken de score pas na 33 minuten open. Yaya Touré mocht na een overtreding van Angelo Ogbonna op Pablo Zabaleta aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout. Havard Nordtveit verdubbelde vervolgens de marge, want de West Ham tikte de bal na een voorzet van Bacary Sagna met de punt van de schoen achter zijn eigen doelman. Het slotakkoord van het eerste bedrijf was aan David Silva, die de bal na een breedtepass van Raheem Sterling eenvoudig kon binnenschuiven.

West Ham liet zich in aanvallend opzicht ook een aantal keer gelden en de beste mogelijkheid was voor Sofiane Feghouli, die de bal bij een rebound voor het inschieten leek te hebben, maar voorlangs mikte. Er werd dus gerust bij een 0-3 stand en het was voor het eerst onder Guardiola dat Manchester City in de eerste helft van een duel drie keer wist te scoren. In de tweede helft werd de marge al gauw verder opgeschroefd, want Sergio Agüero tikte na vijf minuten van dichtbij binnen na een schot van Yaya Touré vanaf de rand van de zestien.

The Hammers van manager Slaven Bilic wisten daardoor dat zij definitief een verloren wedstrijd speelden en geloofden ook niet meer in een goed resultaat. Behoudens een kans voor Michail Antonio werd er in het vervolg weinig meer klaargespeeld en het speltempo daalde met rasse schreden. Zes minuten voor tijd gebeurde er echter weer wat in Londen: John Stones kopte na een hoekschop van Nolito in de verre hoek raak en bepaalde de eindstand zodoende op 0-5. Manchester City kan zich nu richten op het competitieduel met Everton van volgende week zondag.