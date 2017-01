Juventus biedt veertig miljoen voor tienersensatie

Juventus is ondertussen bereid om veertig miljoen euro te betalen, en de keeper vijf miljoen euro per jaar te bieden.

Juventus heeft tot dusver dit seizoen elke wedstrijd van Tiémoué Bakayoko bekeken. De middenvelder van AS Monaco is een serieuze optie voor komend seizoen, al denkt Chelsea daar net zo over. (La Gazzetta dello Sport)