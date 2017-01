‘Bayern wil verdediger op huurbasis in de Premier League stallen’

Holger Badstuber stond de afgelopen jaren veelvuldig aan de kant door blessures. Nu de Duitse verdediger weer fit is, wil hij weer minuten maken. Bij Bayern München komt hij echter niet in de plannen van trainer Carlo Ancelotti voor en daarom lonkt een vertrek op huurbasis.

Kicker schrijft dat Badstuber het komende half jaar mogelijk in de Premier League te bewonderen is. Het contract van de 27-jarige verdediger loopt komende zomer af. Bayern München zou die verbintenis willen verlengen en Badstuber komend half jaar willen verhuren om hem aan spelen toe te laten komen. Manchester City wordt als optie genoemd.

“Als hij de komende zes maanden elders wedstrijden wil spelen, staan wij daar open voor”, zei Ancelotti eerder over Badstuber. In de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid (1-0 winst) stelde de Italiaanse oefenmeester David Alaba op als centrale verdediger en liet Badstuber negentig minuten op de bank. Met dat in het achterhoofd en het feit dat de verdediger dit seizoen pas drie wedstrijden in actie kwam (één in de Bundesliga, één in de DFB Pokal en één in de Champions League), is verhuur de meest logische optie.