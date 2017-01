‘Het is niet aan iedereen gegeven om naar China te verhuizen'

Afgelopen week werd het vertrek van Axel Witsel naar China definitief. Met een jaarsalaris van achttien miljoen euro per jaar wordt al snel de verwachting gewekt dat de stap naar Tianjin Quanjian puur voor het geld is. De Belgische middenvelder ziet het zelf eerder als een ‘verrijkende levenservaring’.

Toen Witsel in 2012 bij Zenit Sint-Petersburg tekende, kwam het hem ook op de kritiek te staan dat hij daar alleen voor het geld tekende. “Iedereen mag zeggen of schrijven wat hij wil. Daar zit ik niet mee, ik heb een olifantenhuid intussen. Het is niet aan iedereen gegeven de beslissing te nemen om naar China te verhuizen”, zegt de 27-jarige middenvelder in gesprek met De Tijd. “Dit kunnen doen is niet alleen een ervaring, maar ook een kans.”

“Het is een verrijkende levenservaring, ook op menselijk vlak. Ook voor mijn kinderen die op een dag kunnen zeggen: ‘We hebben daar gewoond’”, vertelt Witsel, die ook mede-eigenaar is van het bedrijf Lindsky Aviation. Bij dat Antwerpse luchtvaartbedrijf wil hij na zijn carrière CEO worden. “Ik ben iemand die graag vooruit plant. Zelfs toen ik 22 was, dacht ik al aan de toekomst. O ja, ik ken de waarde van geld nog.”