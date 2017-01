Transfer lonkt voor Lazio-aanvaller: ‘Maar niemand betaalt 30 miljoen’

Keita Baldé weigert voorlopig zijn contract te verlengen bij Lazio. Omdat de verbintenis van de linksbuiten over anderhalf jaar afloopt, is de verwachting dat de Romeinen hem komende zomer zullen verkopen. Volgens zijn oud-zaakwaarnemer heeft Milan de beste papieren om Keita binnen te halen.

Keita speelt deze maand met Senegal op de Afrika Cup. Daarom is de verwachting dat een eventuele transfer pas in de zomer zal plaatsvinden. Lazio wil naar verluidt een bedrag van dertig miljoen euro ontvangen. “Geen club gaat dat bedrag neerleggen voor een speler die pas in februari terugkomt en waarvan je geen idee hebt hoe fit hij dan is”, zegt Ulisse Savini tegen Radio Sei.

“Hij zal niet naar Internazionale gaan, want de trainer Stefano Pioli is niet gek van hem. Keita zou het goed doen onder Vincenzo Montella bij Milan en sportief directeur Massimo Mirabelli bewondert hem”, vervolgt Savini. “Milan is misschien de enige club in Italië die hem zou kunnen contracteren, als ze in handen zijn van de Chinese eigenaren. Ook Engelse middenmoters zien hem zitten, maar ik weet niet of zij dertig miljoen voor hem kunnen betalen.”