Van Leeuwen oogst kritiek in Denemarken: ‘Zieke uitspraken’

Ted van Leeuwen verliet FC Twente in oktober voor een avontuur bij Esbjerg fB. De sportief directeur heeft zich momenteel in Denemarken niet bij iedereen geliefd gemaakt na enkele uitspraken over de geblesseerde rechtsback Ryan Johnson Laursen.

Laursen kampt met een hamstringblessure en ontbreekt daardoor al sinds oktober bij Esbjerg. Volgens Van Leeuwen heeft het niet alleen met de blessure te maken dat de verdediger zo weinig in actie komt. “Ryan is niet zo gemotiveerd. In de strijd tegen degradatie moeten we de prioriteit geven aan gemotiveerde spelers”, sprak de voormalige td van onder meer Vitesse en FC Twente tegen Bold.

Die uitspraak kwam hem op kritiek te staan. Onder meer Uffe Bech, aanvaller van Hannover 96, liet via Twitter weten het niet eens te zijn met Van Leeuwen. “Zieke uitspraken van Ted van Leeuwen. Johnson Laursen worstelt al achttien maanden met blessures. Jij zegt dat hij geen motivatie heeft. Wat een leider…”, liet de drievoudig international weten. Overigens blijft Laursen er zelf nuchter onder; zo zegt hij tegen BT: “Het is zijn mening. Als dat is wat hij heeft gezien, moet ik alles doen om zijn ongelijk te bewijzen.”