‘Nu het nog kan, moet Chery zoveel mogelijk verdienen voor zijn familie’

Het is nagenoeg zeker dat Tjaronn Chery zijn carrière voortzet bij het Chinese Guizhou Hengfeng Zhicheng. Zijn huidige werkgever Queens Park Rangers is bereid de Nederlandse middenvelder betere voorwaarden te bieden, maar Chery kiest volgens zijn Ian Holloway liever voor het grote geld.

“Hij is 28 en als je die leeftijd bereikt, heb je een groot contract nodig. We hebben het met hem gehad over de mogelijkheid voor een verbeterd contract, maar hij had gehoord van de interesse uit China”, zegt de manager tegen BBC Radio London. Chery speelt dit seizoen een belangrijke rol in zijn ploeg met tien doelpunten. “Nu het nog kan moet hij zoveel mogelijk verdienen voor zijn familie.”

The Hoops presteren dit seizoen teleurstellend, met een zeventiende plaats in de Championship. “Hij kwam anderhalf jaar geleden bij ons binnen met de verwachting dat we de play-offs zouden halen. Nu wil hij vertrekken, dus wat kan ik zeggen? Tjaronn droeg ons shirt met trots, maar weet ook wat hij voor zijn familie moet doen. Soms ben je ook beter af met spelers die hier echt graag willen zijn”, besluit Holloway. In de zomer van 2015 kwam Chery over van FC Groningen.