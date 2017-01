‘AS Roma stuurt hem liever naar clubs als NEC en ADO Den Haag’

Moustapha Seck maakt het seizoen waarschijnlijk af bij Bröndby IF. Zaakwaarnemer Nunzio Marchione bevestigt dat de twintigjarige linkerverdediger van AS Roma op weg is naar de huidige nummer twee van Denemarken.

“Bröndby is een club die kampioen wil worden en in Europa mee wil spelen. We zijn trots dat zo’n grote club interesse toont en het kan een goede optie zijn”, aldus Marchione in gesprek met Tipsbladet. Het is echter nog niet uitgesloten dat Seck in de tweede seizoenshelft voor een club uit de Eredivisie uitkomt.

“Roma stuurt hem liever naar Nederland, waar NEC en ADO Den Haag opties zijn”, besluit Marchione. Seck, die nog geen interlands speelde, kwam tot dusverre tot één officiële wedstrijd voor Roma en speelde eerder voor Lazio en Barcelona.