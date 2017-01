Banneling is weer optie bij Man United: ‘Januari is een goede maand’

Bastian Schweinsteiger leek afgelopen zomer op een dood spoor te zitten bij Manchester United. De Duitse middenvelder bleef echter in Engeland en zijn situatie lijkt nu om te slaan. Trainer José Mourinho denkt de routinier in de komende maand weer nodig te hebben, zo liet hij vrijdag op een persconferentie weten.

Voor het FA Cup-duel met Reading heeft de oefenmeester weer een plaats in zijn selectie ingeruimd voor Schweinsteiger. “Hij kan in de basis starten, hij kan op de bank starten. In ieder geval is hij een optie voor het team en dat is hij maanden niet geweest”, zei Mourinho. In de eerste seizoenshelft kwam de 32-jarige middenvelder slechts vier minuten in actie, in de kwartfinale van de League Cup tegen West Ham United.

“Hij wil blijven. Januari is een goede maand voor spelers om aan spelen toe te komen, met zoveel wedstrijden”, besloot de Portugees. Dat Mourinho Schweinsteiger nu weer nodig zou hebben, leek in het begin van het seizoen ondenkbaar. De middenvelder werd verbannen naar de reserves, maar maakte eind november tegen West Ham weer zijn eerste minuten. Daarvoor had hij 255 dagen geen minuut gemaakt voor Manchester.