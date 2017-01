Ex-Vitesse-speler vindt snel nieuwe club: ‘Groot, groot Engels talent’

Isaiah Brown heeft tot het einde van het seizoen een nieuwe werkgever. De ex-speler van Vitesse wordt door Chelsea verhuurd aan Huddersfield Town in de Championship. De eerste helft van het seizoen speelde de aanvaller op huurbasis voor Rotherham United, maar die uitleenbeurt werd eerder op de dag voortijdig beëindigd.

Bij Rotherham speelde Brown zeventien wedstrijden waarin hij drie keer scoorde. Die club strijdt echter tegen degradatie uit de Championship en om die reden wilde Chelsea de negentienjarige Brown liever elders stallen. De keuze is dus uiteindelijk op Huddersfield gevallen, dat in de top van diezelfde competitie meedraait.

“Hij is een groot, groot Engels talent en het is geweldig dat Chelsea bereid was hem naar ons te sturen”, zegt manager David Wagner op de website van de club. “Hij is een opwindende speler die in aanvallend opzicht dingen mogelijk kan maken voor ons. We zijn er blij mee dat hij zich tot het einde van het seizoen bij ons voegt.”